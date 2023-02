Barclays belässt Givaudan auf 'Underweight' - Ziel 2850 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2850 Franken belassen. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Aromen- und Duftstoffhersteller wie Givaudan zählt er zur Spezialchemie-Gruppe, auf die er sich in dieser Studie weniger fokussierte./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.