Barclays belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die bestätigten Jahresziele des Wettbewerbers Stevanato ließen positive Rückschlüsse auf den Verpackungshersteller zu, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vergangene Woche sei die Aktie noch vom reduzierten Ausblicks des Konkurrenten West Pharmaceutical in Mitleidenschaft gezogen worden./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 17:34 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.