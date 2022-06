Barclays belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Finanztrends Video zu GEA Group



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. An die Stelle der Inflationssorgen seien bei Investoren im europäischen Investitionsgütersektor nun Wachstumssorgen gerückt, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Falle einer sich nach oben drehenden Lohnspirale erscheine Siemens, aber auch Gea derzeit am meisten gefährdet./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2022 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2022 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.