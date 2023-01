Barclays belässt GSK auf 'Equal Weight' - Ziel 1450 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK nach einem Gespräch mit dem Finanzchef (CFO) des Pharmaherstellers auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. CFO Iain Mackay, der das Unternehmen stark verändert habe und im Mai in den Ruhestand geht, sehe die Geschäftsentwicklung von GSK positiv, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe zugleich darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Kapitalzuweisung weiterhin auf dem Ausbau der Pipeline liege./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.