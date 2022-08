Barclays belässt GSK auf 'Equal Weight'

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Equal Weight" belassen. Das finanzielle Risiko durch die Zantac-Klagen in den USA dürfte weitaus geringer ausfallen als die 50 Milliarden US-Dollar, die die Kurse der betroffenen Konzerne in den vergangenen Wochen an Wert verloren hätten, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem Vergleich in Höhe von weniger als 10 Milliarden Dollar, denn die Anwälte konzentrierten sich derzeit nur auf einige wenige Krebserkrankungen und viele Fälle stünden vor der Verjährung. Die Kurse dürften bis zu einer Einigung im kommenden Jahr aber unter Druck bleiben./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.