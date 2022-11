Barclays belässt Fresenius auf 'Overweight' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Medizinkonzern sei längst kein Liebling der Anleger mehr, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er beschäftigte sich deshalb mit den strategischen Optionen unter neuer Führung, bis hin zur Aufspaltung. Die aktuelle Bewertung der Papiere impliziere einen 40-prozentigen Konglomerats-Abschlag. Der neue Chef dürfte nun durchgreifen. In diesem Zuge dürfte die Vorlage der Jahreszahlen zu einem wichtigen Treiber werden./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 19:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.