Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Ergebnisseitig habe der Medizinkonzern dank der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) besser als am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ermutigend sei zudem das Wachstum der auf Nachahmer-Medikamente und klinische Ernährung spezialisierten Tochter Kabi. Das Abschneiden von Fresenius sollte den Aktien eine überdurchschnittliche Entwicklung ermöglichen. Fresenius berge nach wie vor erhebliches Wertpotenzial./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 06:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.