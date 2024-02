Barclays belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 375 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Der Sportwagenhersteller habe die Sorgen über einen schwächeren Ausblick zerstreut und vielmehr mit sehr konstruktiven Aussagen zu 2024/26 überrascht, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nur wenige Unternehmen, wenn überhaupt, glänzten mit einem solchen Maß an Transparenz wie Ferrari. Die neue Richtschnur für 2024 liege nur knapp unter dem Konsens, der jedoch angesichts der starken Zahlen und des Ausblicks steigen dürfte./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.