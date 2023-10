Barclays belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Peter Crampton zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie grundsätzlich positiv gestimmt für die Quartalsbilanzen im Versorgersektor. Die Zahlen von Eon dürften in diesem Umfeld einen positiven Impuls geben und belegen, dass die Zielvorgaben des Unternehmens für das Gesamtjahr zu vorsichtig sind./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.