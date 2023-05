Barclays belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon nach einer Ankündigung der britischen Gas- und Strommarktaufsicht Ofgem auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Ofgem habe eine Konsultation angekündigt, wie die Margen für die Preisobergrenzen berechnet werden sollten, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sei eine Mischform aus fester und variabler Marge vorgeschlagen worden. Alles in allem sei dies positiv, auch da es nun mehr Sicherheit gebe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 07:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.