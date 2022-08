Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Zur Zahlenvorlage habe der Telekomkonzern seine Prognosen wegen der bislang allgemein starken Geschäftsentwicklung hochgesetzt, hob Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor und verwies vor allem auf das überraschend starke Wachstum des Deutschlandgeschäfts. Die schwachen Nettozuwächse bei den Breitbandanschlüssen in Deutschland könnten zwar ein Grund zur Sorge sein, aber die Nettoneukunden-Zahlen lägen immer noch deutlich über denen der Wettbewerber./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.