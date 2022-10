Barclays belässt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der startenden Berichtssaison der europäischen Bankenbranche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der stärkere US-Dollar dürfte den Erträgen der Deutschen Bank im dritten Quartal geholfen haben, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürften die starken Resultate der US-Banken im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen auch einen positiven Hintergrund für die Deutsche Bank bilden. Er sieht jedoch auch das Thema Kosten zur Zahlenvorlage am 26. Oktober im Blick stehen./ck/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 08:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.