Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero nach Daten vom koreanischen Markt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analyst Andrew Ross sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer "gewissen Abschwächung" im Oktober, was etwas enttäuschend sei. Er sei davon ausgegangen, dass die niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr stützen würde. Insgesamt deuteten die Daten darauf hin, dass ein Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich möglicherweise überzogen und niedrige prozentual zweistellige Werte realistischer sein könnten./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 14:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 14:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.