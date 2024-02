Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit Blick auf einen abgesagten Verkauf der Tochter Footpanda auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach monatelangen Verhandlungen sei dies nicht hilfreich für die Stimmung, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst dann nicht, wenn man berücksichtige, dass die Erwartungen am Markt an diesen Deal zuletzt deutlich gesunken seien./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.