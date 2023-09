Barclays belässt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 59 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Covestro nach der Ankündigung von Gesprächen mit Adnoc über eine mögliche Übernahme durch die Araber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Er sehe keine offensichtlichen Hindernisse für eine Übernahme des Kunststoffkonzerns durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc), schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Hauptaufgabe des Managements sei es nun, einen etwas höheren Übernahmepreis auszuhandeln aus die in Medien kolportierte informelle Offerte von 60 Euro je Aktie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.