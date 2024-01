Barclays belässt Ceconomy auf 'Underweight' - Ziel 2,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy vor den am 9. Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Unterhaltungselektronikhändlers in Deutschland sollte trotz eines fortgesetzt recht schwachen Verbraucherumfelds stabil geblieben sein, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Jahresziel einer Steigerung der bereinigten Ebit-Prognose sollte bekräftigt werden. Zugleich sieht Champ auch Risiken, dass die Abschwächung der Verbrauchernachfrage die Gewinndynamik im kommenden Quartal beeinträchtigen könnte, während die Störungen im Roten Meer auf die Lieferkette wirkten und die Kostenstruktur noch unklar sei./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 23:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.