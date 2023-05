Barclays belässt Brenntag auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Finanztrends Video zu Brenntag



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen des Chemikalienhändlers auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Umfang des operativen Ergebnisrückgangs im Geschäftsbereich Specialties habe ihn überrascht, zumal der niederländische Konkurrent IMCD zuvor über ein organisches Wachstum berichtet habe, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bereich Essentials habe sich dagegen gut entwickelt, und die Preise dürften sowohl in Europa, dem Nahen Osten und Afrika als auch in Nordamerika hoch bleiben./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 06:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.