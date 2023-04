Barclays belässt Brenntag auf 'Equal Weight' - Ziel 84 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Finanztrends Video zu Brenntag



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag vor den Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Seine neuen Schätzungen für den Chemikalienhändler machten deutlich, dass sich der in der zweiten Jahreshälfte 2022 beobachtete quartalsweise Rückgang der Nettopreise im ersten Quartal 2023 verlangsamt haben sollte, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu den wesentlichen Variablen zähle, wie die Volumina reagierten, wenn die Lager abgebaut seien, und ob bessere Verfügbarkeiten weitere Margenrückgänge nach sich zögen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 13:29 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.