Barclays belässt Boeing auf 'Equal Weight' - Ziel 210 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Boeing auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Zahl der im August bisher ausgelieferten Exemplare des Flugzeugmodells 737 Max sei geringer als erwartet, schrieb Analyst David Strauss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Lieferaussichten bis in den September hinein seien beunruhigend./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 13:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 13:24 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.