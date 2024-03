Barclays belässt Bechtle auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bechtle auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Für den Gewinnausblick des IT-Dienstleisters für das laufende Jahr gebe es Risiken, schrieb Analyst Orson Rout in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürfte das erste Halbjahr schwierig werden. Er rechne auch in diesem Jahr nicht mit einem Gewinnwachstum./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.