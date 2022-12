Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer nach mehreren Branchenveranstaltungen sowie Gesprächen mit Investoren in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die im Jahresverlauf besser als die Branche gelaufene Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns zähle indes neben Genmab, Lundbeck und Roche zu den Titeln, bei denen die Erwartungen von Investoren an das Jahr 2023 eher negativ erschienen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Optimisten betonten zwar die günstige Bewertung, doch viele wollten zunächst die Berufung eines neuen Konzernchefs abwarten, wobei die Präferenz in Richtung eines externen Kandidaten gehe. Die Pessimisten hielten zudem mit Blick auf die anstehenden Jahreszahlen die Erwartungen an die Agrarchemiesparte für zu hoch./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2022 / 23:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 05:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.