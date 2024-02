Barclays belässt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer vor dem Kapitalmarkttag am 5. März auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Maurice Patrick aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Pharma- und Agrochemiekonzern. Dabei verwies er darauf, dass Bayer bereits eine nahezu vollständige Kürzung seiner Dividende für die nächsten drei Jahre bekannt gegeben habe. Er sieht nach wie vor strukturelle Herausforderungen, mit denen der Dax-Konzern konfrontiert sei./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.