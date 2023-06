Barclays belässt BASF auf 'Equal Weight' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Es sei zwar wahrscheinlich, dass der Chemiekonzern für das zweite Quartal eine Gewinnwarnung abgeben werde und auch der Gesamtjahresausblick in Gefahr sei, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Lage aber nicht so schlecht, wie vielfach dargestellt. Viele der von BASF geschlossenen Produktionsstätten seien alt oder wenig produktiv. Das Ammoniak-Projekt mit Yara zeige unterdessen die Chancen für BASF./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.