Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 13500 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Astrazeneca nach Phase III-Studiendaten zum Krebsmedikament Tagrisso in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung einer Lungenkrebsart auf "Overweight" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 13500 Pence. Der Pharmakonzern habe mit dieser "Flaura2" genannten Studie sein Ziel mit Blick auf die mittlere progressionsfreie Überlebenzeit erreicht, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Messlatte wohl noch etwas höher legen, bevor in nächsten Zeit dann die Ergebnisse der Studie "Mariposa" des Konkurrenten Johnson & Johnson mit Amivantamab und Lazertinib vorgelegt würden./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.