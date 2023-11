Barclays belässt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 1,20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1,20 Euro belassen. "Wie erwartet ereignislos", lautete das Fazit des Analysten Paul May. Es habe keine nennenswerte Änderung in der Bewertung des Portfolios der Immobiliengruppe gegeben, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 07:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.