Barclays belässt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Kennziffern des weltgrößten Stahlkonzerns seien insgesamt stark ausgefallen, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Erwartung einer negativen Ergebnisdynamik im ersten Quartal 2023 bleibe er kurzfristig zwar vorsichtig gestimmt, ab dem zweiten Quartal dürfte die Barmittelfluss-Rendite-Story aber besser aussehen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 21:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 21:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.