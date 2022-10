Barclays belässt Apple auf 'Equal Weight' - Ziel 156 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 156 US-Dollar belassen. Nach Medienberichten zu einem Covid-Ausbruch in Zhengzhou und einer Quarantäne der Foxconn-Arbeiter habe er eigene Nachforschungen angestellt, schrieb Analyst Tim Long in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aussichten für den iPhone-Hersteller Apple hätten sich verschlechtert, resümiert er nun und hat Zweifel, dass dieser die Konsenserwartungen ans Schlussquartal erfüllen könne. Über das Foxconn-Werk in Zhengzhou laufe 70 Prozent der gesamten iPhone-Produktion, konstatierte er./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 12:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 12:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.