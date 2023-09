Barclays belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 180 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Analyst Ross Sandler untersuchte Daten der britischen Großbank Barclays zur Kreditkartennutzung von US-Kunden. Anhand dieser zeigt er in einer am Dienstag vorliegenden Studie, wie der US-Onlinehändler "mit seiner 'Verkaufs-Event'-Strategie Menschen kontinuierlich dazu bringt, mehr auszugeben". Der Schwerpunkt habe auf den eingeführten Schnäppchentagen für Prime-Mitglieder gelegen. Die Daten legten nahe, dass die Verkaufsstrategien das Wachstum beschleunigt hätten und Amazon diesbezüglich an die Spitze unter den Branchenkollegen gebracht habe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.