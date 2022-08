Barclays belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1930 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1930 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe sich besser geschlagen als der schwächelnde Online-Handel, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der abgewickelten Volumina habe das Unternehmen die Markterwartung um fünf Prozent übertroffen. Höhere Kosten und Neueinstellungen hätten allerdings das Ergebnis belastet. So liege das operative Ergebnis (Ebitda) um acht Prozent unter der Konsensschätzung./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 06:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.