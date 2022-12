Barclays belässt A.P. Moller-Maersk auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat A.P. Moller-Maersk anlässlich des angekündigten Führungswechsels bei der Reederei auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12450 dänischen Kronen belassen. Die Ablösung von Soren Skou durch den Chef der Sparte Ocean and Logistics, Vincent Clerk, sollte an sich nicht überraschen und keinen wesentlichen Strategiewechsel nach sich ziehen, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Überraschend sei hingegen der Zeitpunkt der Mitteilung. Der Markt könnte diese Nachricht in einem schwierigen Marktumfeld negativ aufnehmen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 08:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 08:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.