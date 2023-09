Barclays belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 6 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Franken belassen. Die Erwartungen an die Drittquartalszahlen der europäischen Telekomausrüster- und Halbleiterunternehmen seien ausgewogen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor habe einen Großteil seiner überdurchschnittlich guten Entwicklung abgegeben. Nun dürfte sich der Fokus aber auf die Ausblicke auf 2024 verschieben, bei denen er für die meisten Unternehmen negativer als der Konsens eingestellt sei./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 01:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.