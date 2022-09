Baader senkt About You auf 'Reduce' und Ziel auf 5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "About You Holding":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat About You anlässlich einer Gewinnwarnung des Online-Modehändlers von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 10 auf 5 Euro gesenkt. Ausgelöst durch geopolitische Spannungen und starke Preissteigerungen sei das Verbrauchervertrauen in Europa gesunken, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dadurch habe sich das Marktumfeld für den Einzelhandelssektor insgesamt deutlich eingetrübt. Die Fähigkeit und Bereitschaft der Verbraucher, Geld auszugeben, nehme ab./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 15:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.