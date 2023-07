Baader Bank startet Hamborner Reit mit 'Buy' - Ziel 8 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hamborner Reit mit "Buy" und einem Kursziel von 8,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem herausfordernden Branchenumfeld biete der Gewerbeimmobilien-Spezialist für Anleger ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem Sektor begegnet er weiter mit Vorsicht, doch die Bewertung von Hamborner sei anspruchslos./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.