Baader Bank senkt Ziel für Zalando auf 30 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Annahme für das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers 2023 und 2024. Er begründete dies mit einem alles in allem vorsichtigeren konjunkturellen Ausblick. Die Durchdringung der Absatzmärkte durch den Online-Handel werde sich aber fortsetzen./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 14:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.