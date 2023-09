Baader Bank senkt Ziel für Lanxess auf 40 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Konstantin Wiechert glaubt, dass der Spezialchemiekonzern seine für 2023 bereits reduzierte Prognose noch verfehlen wird. Mittelfristig sieht er für die Aktie aber erhebliches Aufwärtspotenzial. Erholen dürfte sie sich jedoch erst dann, wenn es verlässliche Hinweise einer spürbaren Erholung der Nachfrage gebe. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 14:56 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.