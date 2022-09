Baader Bank senkt Ziel für LEG Immobilien auf 85 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG von 93 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leitzinserhöhungen der vergangenen Wochen hätten die Aktienkurse von Immobilienunternehmen weiter fallen lassen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der derzeitige Bewertungsabschlag zum Buchwert beinhalte allerdings einen zu deutlichen Rückgang der Immobilienpreise - entgegen den Anlegererwartungen rechneten LEG und andere Branchenunternehmen mit stabilen Preisen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 16:24 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.