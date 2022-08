Baader Bank senkt PNE auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 14,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat PNE von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 8,20 auf 14,50 Euro angehoben. Der Spezialist für Windparkprojekte sei ein wesentlicher Profiteur der Energiekrise, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nachdem sich die Aktien jedoch in den letzten zwölf Monaten im Kurs mehr als verdoppelt hätten, stufe er sie nun auf "Reduce" ab./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 16:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.