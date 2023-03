Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Add' - Ziel hoch auf 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nemetschek nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 71 Euro angehoben. Einem schwächeren Jahresabschluss des Software-Entwicklers stehe ein solider Ausblick auf 2023 gegenüber, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel biete nicht genügend Aufwärtspotenzial, um die Kaufempfehlung beizubehalten, begründete er sein neues Anlagevotum und verlagerte den Bewertungshorizont von 2023 auf 2024./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 13:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.