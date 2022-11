Baader Bank senkt Global Fashion Group auf 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Global Fashion Group":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Global Fashion Group von "Add" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 1,60 Euro belassen. Analyst Volker Bosse begründete die Abstufung unter anderem damit, dass der Aktienkurs sein Kursziel mittlerweile überschritten habe. Aus operativer Sicht seien ferner die Drittquartalszahlen des Online-Modehändlers schwach gewesen. Dazu geselle sich ein ungünstiger Ausblick auf das Schlussquartal 2022. Der Weg zu einem profitablen Unternehmen werde mit dem Verkauf von CIS voraussichtlich noch länger, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 07:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.