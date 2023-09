Baader Bank hebt Ziel für TAG Immobilien - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 7,00 auf 10,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Immobilienkonzern entwickele sich zwar weiterhin solide, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kombination aus höherem Fremdkapitalanteil am Gesamtwert des Immobilienportfolios, geringerer Rentabilität, niedrigerem Immobilienvermögen abzüglich Schulden und einem Dividendenrisiko begrenze jedoch die weitere Kurserholung./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / 13:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.