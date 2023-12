Baader Bank hebt Ziel für LEG Immobilien auf 80 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG von 70 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Nach dem jüngsten Anstieg der Aktie habe er sein Kursziel erhöht, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätze das Immobilienunternehmen weiterhin positiv ein. Der Ausblick für dieses und das kommende Geschäftsjahr deute auf weiteres Wachstum hin./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 08:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.