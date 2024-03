Baader Bank hebt Ziel für DocMorris auf 100 Franken - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für DocMorris von 60 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit besseren geschäftlichen Perspektiven der Online-Apotheke. Diese ruhten auf der Einführung des elektronischen Rezepts, aber auch auf dem Anstieg der Zahl aktiver Kunden./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 14:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.