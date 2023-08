Baader Bank hebt Nemetschek auf 'Add' - Ziel 72 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nemetschek von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, das Kursziel aber von 73 auf 72 Euro gesenkt. Im zweiten Quartal dürfte der IT-Dienstleister mit dem Wachstum und den Margen die Talsohle erreicht haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht nun Spielraum für höhere Bewertungen der Aktien./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 10:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.