Baader Bank hebt Covestro auf 'Buy' und Ziel auf 45,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro gleich um mehrere Schritte von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44,00 auf 45,50 Euro angehoben. Seit seiner Abstufung im Februar habe die Aktie des Kunststoffkonzerns aufgrund der gestrichenen Dividende und des eingetrübten Ausblicks um rund 15 Prozent nachgegeben, begründete Analyst Markus Mayer sein Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun liege die ??Bewertung auf einem werthaltigen Niveau, weil Covestro auch zu einem Übernahmekandidaten werden könnte. Als möglichen Kaufinteressenten brachte der Experte den österreichischen Ölkonzern OMV ins Spiel./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 15:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.