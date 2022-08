Baader Bank belässt Zur Rose Group nach Zahlen auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Die Gewinne der Online-Apotheke hätten sich besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien hingegen enttäuschend gewesen. Die positive Nachricht sei aber, dass das Unternehmen nun mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) schon ein Jahr früher den Breakeven schaffen will./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.