Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Reduce' - Ziel 109 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einem Ausblick auf 2024 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Zwar gebe es für die Schätzungen für das laufende Jahr Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Nach einem schwachen Januar seien die nach vorn gerichteten Aussagen des Chemiekonzerns aber besser, als man habe befürchten können./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 08:12 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.