Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Finanztrends Video zu Wacker Chemie



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Entsprechend der meisten anderen europäischen Chemiekonzernen sei auch das vierte Quartal von Wacker schwächer als erwartet ausgefallen aufgrund einer schwächeren Nachfrage, vor allem aber wegen eines deutlichen Lagerabbaus, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mayer ist aber weiter optimistisch in Bezug auf die Antwort der EU auf den US Inflation Reduction Act und die positiven Auswirkungen auf Wacker. Zudem seien die Markterwartungen für 2023 auf ein vernünftiges Niveau zurückgegangen. Wacker sei erheblich unterbewertet./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 07:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.