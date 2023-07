Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zwar eine Schwäche der industriellen Aktivitäten, aber auch eine Stimmungsverbesserung belegen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn der Börsengang der Wasserstofftochter Nucera sei erfolgreich verlaufen, und das Management dürfte das Jahresziel eines positiven Free Cashflow ohne Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen bestätigen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 12:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.