Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor neuen Aussagen zur Unternehmensstrategie auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Märkte erwarteten derzeit nicht, dass der Stahl- und Industriekonzern in der Lage sein wird, bedeutsame schnelle Portfolioentscheidungen zu treffen oder die Investoren davon zu überzeugen, einen nachhaltig positiven Barmittelzufluss (Free Cashflow) zu erreichen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sei daher unter die Nettoliquidität gesunken./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 10:39 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.