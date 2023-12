Baader Bank belässt Symrise auf 'Add' - Ziel 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Symrise nach einer Revision der Unternehmensziele auf "Add" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Das leicht gesenkte Ziel für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) komme nicht ganz überraschend, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen sehe der Aromen- und Duftstoffhersteller das organische Umsatzwachstum über der bisherigen Planungsspanne. Zu den Margenerwartungen für 2024 habe Symrise auf die im Frühjahr anstehende, reguläre Aktualisierung der Unternehmensziele verwiesen, was nicht gerade ein Vertrauensbeweis sei./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 08:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.